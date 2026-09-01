Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aranan kadın jandarma devriyesinde yakalanıp cezaevine gönderildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Çaydere mevkiinde önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik sorgusunda Cevriye M.'nin 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçlarından 5 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Gözaltına alınan kadın, gerekli işlemlerin ardından Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlenen kadın yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük ilçesi Çaydere mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında ekiplerce kimlik sorgusu yapılan Cevriye M. isimli kadın şahsın 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığın İhlali' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan kadın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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