Bilecik Koyunköy\'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, araçtaki yolcu yaralandı

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Koyunköy köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet T. (62) yönetimindeki 16 ABR 63 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zuhal T.(56) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.