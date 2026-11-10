Bilecik Osmaneli'de devrilen motosikletin sürücüsü alkollü çıktı, 2 kişi yaralandı

Bilecik Osmaneli'de devrilen motosikletin sürücüsü alkollü çıktı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Düzmeşe köyü yol ayrımında devrilen motosiklette sürücü ve yolcu yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ehliyetsiz ve 1.58 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 65 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralanırken, şahsın ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu ortaya çıktı.
Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 11 ADD 754 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Emre D. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Emre E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada yapılan araç sürücüsün yapılan alkol testi ölçümünde 1.58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 65 Bin TL trafik idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
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