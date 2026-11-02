Bilecik Osmaneli'de kontrolden çıkan otomobil otluk alana girdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Osmaneli'de kontrolden çıkan otomobil otluk alana girdi, 2 kişi yaralandı

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Bilecik Osmaneli\'de kontrolden çıkan otomobil otluk alana girdi, 2 kişi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü mevkiinde otomobilin otluk alana girmesiyle 2 kişi yaralandı. Yaralılar, acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin otluk alana girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü mevkiinde, eski İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüş D. idaresindeki 16 AAU 732 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki otluk alana girdi.

Kazada otomobil sürücüsü Gümüş D. ile araçta yolcu olarak bulunan Zehra Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil ServisOsmaneli3. SayfaDüzmeşeBilecikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Osmaneli'de kontrolden çıkan otomobil otluk alana girdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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