Bilecik Osmaneli'de traktör rampadan geri kaçtı, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Osmaneli'de traktör rampadan geri kaçtı, kazada 2 kişi yaralandı

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Bilecik Osmaneli\'de traktör rampadan geri kaçtı, kazada 2 kişi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü'nde rampa çıkarken geri kaçan traktörde sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te rampadan çıkan traktörün geri kaçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 14 DT 286 plakalı traktör sürücüsü Haşim Ü., bir rampayı çıktığı esnada aracın geri kaçması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Bedriye Ü., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Acil Servis3. SayfaİncelemeJandarmaOsmaneliBilecikGüncelSon Dakika

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