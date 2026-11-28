Bilecik'te otomobil ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolunun Bilecik istikametinde, Pazaryeri ilçesi Karaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Ali İhsan G. yönetimindeki 26 AFH 625 plakalı otomobile, arkasından gelen Hasan E. idaresindeki 26 BE 280 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından aynı yönde ilerleyen İsmet B. yönetimindeki 07 Y 6028 plakalı tır da 26 BE 280 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Zincirleme kazada 26 BE 280 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Güner E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.