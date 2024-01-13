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Bilecik Pazaryeri'nde Kar Kürüme ve Tuzlama Yapan Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde Kar Kürüme ve Tuzlama Yapan Kamyon Devrildi

Pazaryeri ilçesinde karayolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan bir kamyon, Fıranlar köyü yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi. Pazaryeri Belediyesi tarafından olay yerine gönderilen iş makineleriyle kamyon kaza yerinden kaldırıldı ve karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de kaza yerine giderek incelemede bulundu.

Bilecik Pazaryeri\'nde Kar Kürüme ve Tuzlama Yapan Kamyon Devrildi
13.01.2024 - 22:27,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karayolunda kar kürüme ve tuzlama yapan kamyon devrildi.

Pazaryeri Bilecik karayolunda küreme ve tuzlama çalışması yapan Engin Ş. idaresindeki 06 BVY 775 plakalı kamyon, Fıranlar köy yolu yakınlarında kayarak şarampole devrildi. Devrilen kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken bölgeye jandarma ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi.

Pazaryeri Belediyesine ait iş makinalarıyla devrilen kamyon kaza yerinden kaldırılırken karayolunda trafik Jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin kaza yerine giderek incelemede bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Pazaryeri'nde Kar Kürüme ve Tuzlama Yapan Kamyon Devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde Kar Kürüme ve Tuzlama Yapan Kamyon Devrildi - Son Dakika
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