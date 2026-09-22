Bilecik Pazaryeri'nde okul müdürünü annesi evinde ölü buldu, kalp krizi belirlendi - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde okul müdürünü annesi evinde ölü buldu, kalp krizi belirlendi

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Bilecik Pazaryeri\'nde okul müdürünü annesi evinde ölü buldu, kalp krizi belirlendi
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Bilecik Pazaryeri'ne bağlı Küçükelmalı Köyü'nde yaşayan okul müdüründen haber alamayan öğretmen arkadaşları, durumu annesine bildirdi. Annesi onu odasında hareketsiz buldu, eve gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı ve ilk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

Bilecik'te yakınlarının haber alamadığı okul müdürü evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi bağlı Küçükelmalı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köyde ikamet eden Ali Satefoğlu'ndan (56) haber alamayan öğretmen arkadaşları durumu hemen evde yaşadığı annesine bildirdi. Annesi oğlunun yattığı odaya girdiğinde hareketsiz bir şekilde olduğu gördü. Eve gelen acil sağlık ve jandarma ekipleri şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk değerlendirmede şahsın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi. Ali Satefoğlu'un Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü olduğu, daha önce Pazaryeri İlköğretim Okulunda okul müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Kalp Krizi3. SayfaBilecikOlaylarGüncelSon Dakika

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