Bilecik Pazaryeri'nde otluk alandan ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde otluk alandan ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Bilecik Pazaryeri\'nde otluk alandan ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangına hem karadan hem havadan müdahale ediyor.

Bilecik'te otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Yenice Kumcadüz Mevkiinde otluk alanda yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken, yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Pazaryeri, 3. Sayfa, Bilecik, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Pazaryeri'nde otluk alandan ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde otluk alandan ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika
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