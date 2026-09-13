Bilecik Pazaryeri'nde otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik Pazaryeri\'nde otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı. Bozüyük Eskişehir D-650 karayolu Karaköy köyü Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinde seyir halinde olan Keziban T. (53) idaresindeki 11 AAC 815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki refüje çarptı. Kazada sürücü Keziban T. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Bünyamin T. (60) da yaralandı. Yaralılardan Keziban T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Bünyamin T.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Pazaryeri, 3. Sayfa, Bilecik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Pazaryeri'nde otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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