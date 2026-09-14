Bilecik Pazaryeri\'nde şerbetçiotu tarlasındaki yangın çalılığa sıçradı, 2 saatte söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şerbetçiotu tarlasında başlayan yangın, çevredeki çalılık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Esere mevkisinde bulunan küme evleri yakınlarındaki hasadı yapılmış şerbetçiotu tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede çevrede bulunan çalılık alana sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca helikopterlerle havadan müdahale gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede herhangi bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.