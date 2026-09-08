Bilecik Söğüt'te çıkan çalılık yangını büyümeden söndürüldü
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan çalılık yangını, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bilecik'te çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik Söğüt'te çıkan çalılık yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?