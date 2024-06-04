Bilecik'te 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik kent merkezinde motosiklet hırsızlığı ve otodan hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.

04.06.2024 10:52
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Bilecik'te 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bilecik kent merkezinde geçtiğimiz günlerde farkı 2 ayrı noktada motosiklet hırsızlığı ve Küçük Sanayi Sitesinden otodan hırsızlık olaylarına yaşanmıştı. Ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Üç farklı hırsızlık suçuyla aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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