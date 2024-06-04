Bilecik'te 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Bilecik kent merkezinde geçtiğimiz günlerde farkı 2 ayrı noktada motosiklet hırsızlığı ve Küçük Sanayi Sitesinden otodan hırsızlık olaylarına yaşanmıştı. Ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Üç farklı hırsızlık suçuyla aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?