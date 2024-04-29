Bilecik'te 4 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 4 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik\'te 4 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

29.04.2024 10:34
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Bilecik'te 4 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik'te Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Hırsızlık', 'Mala Zarar Verme' 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçları olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 4 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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