Bilecik'te 66 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Bilecik'te 66 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi

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Bilecik\'te 66 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi
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Bilecik'te Toplum Destekli Polislik ekipleri, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 66 öğrenciye bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gençlik Merkezindeki programda öğrencilere polislik mesleği, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı anlatıldı.

Bilecik'te 66 öğrenciye güvenli gelecek eğitimi verildi.

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 66 öğrencinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda öğrencilere polislik mesleği, genel güvenlik, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında bilgiler verildi.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmeleri ve güvenli internet kullanımı konusunda dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGençlikBilecikGüncelEğitimSon Dakika

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