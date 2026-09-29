Bilecik\'te 8 dakika arayla araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı, gözaltına alındı

Bilecik'te 8 dakika arayla 2 farklı bölgede araçlara zarar vererek lastikleri kesen şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay; 17 Eylül'ü 18'e Eylül'e bağlayan gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Hamsu Köprüsü ve kapalı pazar alanı otoparkında meydana geldi.Alınan bilgilere göre 17 Eylül günü saat 23: 53'de Hamsu Köprüsü üzerinden Bahçelievler Mahallesi istikametine seyir halindeki bir şahıs köprü çıkışında arka cebinden çıkardığı bıçakla bir arabayı çizerken tekerleğini de patlattı. Aynı şahıs saat 00.01'de kapalı pazar alanı otoparkında bir araca da aynı şekilde zarar vererek, yine bıçakla tekerleği kesti. Bu anlar 2 iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, şahsın emniyeti tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.