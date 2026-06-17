Bilecik'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bilecik'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

17.06.2026 10:01
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Bilecik'te alkollü sürücünün motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Jandarma soruşturma başlattı.

Bilecik'te alkollü sürücünün kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü mevkiinde, İznik-Pamukova karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sedat K. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücünün yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ve ehliyetinin yetersiz bulunduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Motosiklet, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

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