Bilecik'te Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı - Son Dakika
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Bilecik'te Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı

Bilecik\'te Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı
15.06.2026 11:30
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, alkollü sürücü yakalandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan ve jandarmanın takibi sonucu yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün gece Bilecik-Osmaneli-Sakarya D-650 kara yolu Selçik Köyü mevkii meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki S.I. idaresinde 11 EL 200 plakalı otomobil ile Ö.T. idaresindeki 34 HTF 727 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 34 HTF 727 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Ö.T. ile Z.S.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza yerinden kaçtı

11 EL 200 plakalı otomobil sürücüsü S.I. olay yerinde yapılan aramalarda bulunamadı. Alkollü olarak olay yerini terk ettiği değerlendirilen zanlı, jandarma ekipleri yaptıkları kısa bir çalışmanın ardından Selçuk Köyü'nde yakalandı. Şahsın yapılan kontrolde 0.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı - Son Dakika

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