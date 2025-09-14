Bilecik\'te Anız Yangını: 2 Hektar Alan Kül Oldu

Bilecik'te ormanlık alana yakın bir yerde başlayan anız yangında 2 hektar alan kül oldu.

Alınan bilgilere bağlı Bilecik merkeze bağlı Kapaklı Köyü girişinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, ormanlık alana sıçramaması için ekipler seferber oldu. Yangına 1 helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arasözler Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, 2 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi. - BİLECİK