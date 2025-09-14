Bilecik'te Anız Yangını: 2 Hektar Alan Kül Oldu - Son Dakika
Bilecik'te Anız Yangını: 2 Hektar Alan Kül Oldu

Bilecik'te Anız Yangını: 2 Hektar Alan Kül Oldu
14.09.2025 15:16  Güncelleme: 15:22
Bilecik'te Kapaklı Köyü yakınlarında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 2 hektar alanın kül olmasına neden oldu. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Bilecik'te ormanlık alana yakın bir yerde başlayan anız yangında 2 hektar alan kül oldu.

Alınan bilgilere bağlı Bilecik merkeze bağlı Kapaklı Köyü girişinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, ormanlık alana sıçramaması için ekipler seferber oldu. Yangına 1 helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arasözler Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, 2 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

