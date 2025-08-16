Bilecik\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesi Yüzbaşı mahallesi Sorgun mevkisinde meydana henüz bilinmeyen sebeple anız yangını çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK