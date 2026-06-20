Bilecik'te 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Olay, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'kasten yaralama' suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Aranan H.Y. Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?