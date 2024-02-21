Bilecik'te aranması olan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te aranması olan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı

Bilecik\'te aranması olan 4 şahıstan 3\'ü tutuklandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 1074 şahıs ve 241 araç sorgulanarak aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Tutuklanan 3 şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

21.02.2024 11:10
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Bilecik'te aranması olan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 1074 şahıs ve 241 araç sorgulanarak aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Adli mercilere çıkarılan 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te aranması olan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te aranması olan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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