Bilecik'te ATV ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Bilecik'te aynı istikamette seyir halinde bulunan ATV ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde sanayi istikametine seyir halinde ilerleyen Semih T. idaresindeki 11 ABS 774 plakalı bir araç ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Mehmet A. idaresindeki 11 AS 882 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü Semih T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK