Bilecik'te ATV Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te ATV Kazası: Sürücü Yaralı

Bilecik\'te ATV Kazası: Sürücü Yaralı
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Bilecik'te kontrolden çıkan ATV devrildi, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine P. idaresindeki plakasız ATV, köy içerisinde seyir halindeyken sürücünün elinin gaza takılması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ATV'nin devrilmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine P., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Bilecik, Atv, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te ATV Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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