Bilecik'te aynı bölgede aynı anda çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te aynı bölgede aynı anda çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü

Bilecik\'te aynı bölgede aynı anda çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı bölgede başka bir ot yangınının çıkması üzerine ekipler, ikinci yangına da anında müdahale etti. Yangınlar kısa sürede söndürülerek soğutma işlemi yapıldı.

15.08.2024 16:57  Güncelleme: 17:03
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Bilecik'te aynı bölgede aynı anda çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Bu yangını kontrol altına alan ekipler 100 metre ileride başka bir ot yangınının başlamasıyla oraya da anında müdahale etti. Ekipler yangınları kısa sürede söndürürken, soğutma işlemi yapıldı.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu alana gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te aynı bölgede aynı anda çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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