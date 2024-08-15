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Bilecik'te aynı bölgede aynı anda çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Bu yangını kontrol altına alan ekipler 100 metre ileride başka bir ot yangınının başlamasıyla oraya da anında müdahale etti. Ekipler yangınları kısa sürede söndürürken, soğutma işlemi yapıldı.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu alana gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. - BİLECİK