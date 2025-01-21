Bilecik\'te Başıboş Köpek Tehlikesi

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Bilecik'te gruplar halinde gezen başıboş köpekler yüzünden vatandaşlar sokağa çıkamıyor.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi, TOKİ Bölgesi, Atatürk İlkokulu çevresi ve Bahçelievler Mahallesi Konuaralp Caddesi üzerindeki Villalar mevkiinde grup halinde gezen başıboş köpekler yüzünden vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Vatandaşlar köpeklerin birbirini de yaraladıklarını ve bu yüzden kendilerine de zarar vereceği korkusundan sokağa çıkmadıklarını dile getirdi. Başıboş köpekler yüzünden çocuklarının da dışarı yalnız çıkamadığını anlatan vatandaşlar, duruma çözüm bulunmasını istedi.

Öte yandan Bahçelievler Mahallesi'nde bir çocuk köpekten kaçarken düşerek dizlerinden yaralandı. - BİLECİK