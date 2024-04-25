Bilecik\'te Belediye Meclis Üyesi ile Arkadaşı Arasında Kavga

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Bilecik'te aynı masada oturan biri belediye meclis üyesi iki kişinin kavgası hastanede bitti.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir kafeteryada arkadaşları ile oturan AK Partili Belediye Meclis Üyesi O.Ş. ile F.Y. arasında parti tartışması yüzünden arbede yaşandı. Bu esnada F.Y. masada bir cisimler O.Ş.nin kafasına vurdu. Ardından olay yerinde kaçan F.Y.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kafasından yaralanan AK Partili Belediye Meclis Üyesi O.Ş. hastanenin ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine gelerek ifade verdi. - BİLECİK