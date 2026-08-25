Bilecik'te Biçerdöver Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Biçerdöver Denetimleri Artıyor

Bilecik\'te Biçerdöver Denetimleri Artıyor
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Bilecik'te biçerdöver kaynaklı yangınların önlenmesi için denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

Bilecik'te son zamanlar biçerdöverden kaynaklı çıkan yangınlar sonrasında, tarım alanlarının önemli araçlarında sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, hasat sezonunda artış gösteren biçerdöver kaynaklı arazi ve anız yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren biçerdöverleri tek tek kontrol ederek operatörlere önemli uyarılarda bulundu. Denetimlerde, biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri, operatör belgeleri ve özellikle yangına karşı alınması gereken tedbirler titizlikle incelendi.

Biçerdöver sahiplerinden kurallara eksiksiz uymalarını istediler

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, alınacak basit ancak hayati önlemler sayesinde hem çiftçilerin bir yıllık emeğinin korunacağını, hem de muhtemel arazi ve orman yangınlarının önüne geçileceğini belirterek, "Hasat sırasında meydana gelebilecek en küçük bir ihmalin yüzlerce dönüm tarım arazisini ve doğal yaşamı tehdit ediyor. Tüm biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının zorunlu. Ayrıca hasat esnasında oluşabilecek kıvılcımlara karşı operatörlerin azami dikkat göstermesi gerekir. Üreticilerden ve biçerdöver sahiplerinden kurallara eksiksiz uymalarını istedik" denildi.

Alınması istenilen tedbirler

Ekipler tarafından biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine; araçların günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölümünde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, araçlarda çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması, yakıt ikmalinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve elektrik ile yakıt sistemlerinde arıza bulunması halinde hasada başlanmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bilecik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Biçerdöver Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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