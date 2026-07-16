Bilecik'te Biçerdöverler için Yangın Uyarısı - Son Dakika
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Bilecik'te Biçerdöverler için Yangın Uyarısı

Bilecik\'te Biçerdöverler için Yangın Uyarısı
16.07.2026 16:57
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Bilecik'te biçerdöver operatörlerine yangın riski ve önlem tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te biçerdöver operatörlerine yangın uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde, hasat sezonunda meydana gelebilecek tarla yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerinin katıldığı faaliyette, yangın riskini en aza indirecek tedbirler anlatıldı. Yapılan bilgilendirmede, biçerdöverlerin günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölgesinde biriken saman, ot ve tozların düzenli olarak temizlenmesi, araçlarda çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli bir alanda yapılması, elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza ya da kaçak tespit edilmesi halinde hasada başlanmaması, aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, bilgilendirme faaliyetinde, herhangi bir yangınla karşılaşılması halinde vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının büyük önem taşıdığı ifade edilirken, benzer bilgilendirme çalışmalarının hasat dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Biçerdöverler için Yangın Uyarısı - Son Dakika

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