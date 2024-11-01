Bilecik'te boş bir arazide çıkan ot yangını anında söndürüldü.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Koza Sitesi yanındaki boş bir arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı otlar yanmaya başladı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, ekipleri vatandaşları kuru otluk alanlara sigara izmariti atmamaları yönünde uyarıda bulundu. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Boş Arazideki Ot Yangını Hızla Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?