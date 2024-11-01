Bilecik\'te Boş Arazideki Ot Yangını Hızla Söndürüldü

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Bilecik'te boş bir arazide çıkan ot yangını anında söndürüldü.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Koza Sitesi yanındaki boş bir arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı otlar yanmaya başladı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, ekipleri vatandaşları kuru otluk alanlara sigara izmariti atmamaları yönünde uyarıda bulundu. - BİLECİK