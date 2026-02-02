Bilecik\'te bungalov yangını korkuttu

Bilecik'te bir işletmeye ait bir bungalovda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi Çelebi Mehmet Sokak üzerinde M.U.'ya ait bungalov işletmesinde dün gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yangın Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, diğer bungalovlara sıçramadan söndürüldü. Bungalov boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK