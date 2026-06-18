Bilecik'te çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Olay, Bilecik merkeze bağlı Hasandere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Demir'e ait 2 büyükbaş hayvan, önceki yağışlarda meydana gelen toprak kayması sonucu oluşan çamurlu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler koordineli olarak bölgede güvenlik önlemleri alırken, mahsur kalan hayvanlar halat yardımıyla bulundukları yerden çekilerek kurtarıldı.
Öte yandan, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Çamura Saplanan Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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