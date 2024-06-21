Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Söğüt'ün Küre köyü Kışlabayırı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın hem havadan hem karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ederken yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BİLECİK