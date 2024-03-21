Bilecik\'te çocuklar palmiye ağacını yakarken yangın söndürüldü

Ankara'da bir boya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir boya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İş yeri sahibi yangının çalışanlar tarafından fark edildiğini ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirtti. Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinin sigortalı olduğu ve yangının yapı malzemeleri nedeniyle uzun sürdüğü ifade edildi.