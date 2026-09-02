Pazaryeri’nde çöplük yangını korkuttu
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki çöplük alanda çıkan yangın korkuttu.
İlçenin Taşlık mevkiindeki çöplükte henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye ve yerleşim alanlarına sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
Kaynak: İHA
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