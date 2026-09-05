Bilecik'te dolandırıcılık hükümlüsü, JASAT'ın çalışmasıyla cezaevine gönderildi
Bilecik'te dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri yaptıkları bir çalışma kapsamında merkez Cumhuriyet Mahallesinden 'Dolandırıcılık' suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Yakalanan E. İ.'in kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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