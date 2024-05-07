Bilecik\'te dron destekli denetimde 12 bin 463 TL trafik cezası kesildi

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Bilecik'te polis tarafından yapılan dron destekli denetimde kurallara uymayan sürücülere 12 bin 463 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 4 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 6 bin 24 TL, 1 araç sürücüsüne 'Tescil Edilen Araçları Tescil Belgesi ve Tescil Plakası Almadan Karayoluna Çıkartmak' maddesinden 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 12 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK