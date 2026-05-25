Bilecik\'te Ehliyetsiz Sürücüye 80 Bin TL Ceza

Bilecik'te Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye 80 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bayram tedbirleri çerçevesinde 9 ayrı uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi. 216 personelin görev aldığı çalışmalarda 2 bin 482 şahıs ve bin 991 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 80 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, denetimlerde ayrıca UYAP kaydı bulunan 1 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BİLECİK