Bilecik\'te Emniyet Kemeri Uyarısı

Bilecik'te polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı sürücü ve yolculara yönelik emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda uyarı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bayram trafiğinde sürücü ve yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalarda, emniyet kemerinin olası kazalarda araç içerisindeki savrulmaları önleyerek ağır yaralanma ve can kaybı riskini büyük ölçüde azalttığı vurgulandı. Yapılan araştırmalara göre emniyet kemerinin, trafik güvenliğinde hayat kurtaran en önemli unsurlardan biri olduğu ifade edildi. Ekipler, sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda hayati bir güvenlik tedbiri olduğunu hatırlatarak bilgilendirmede bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar yaptığı açıklamada, "Unutmayalım emniyet kemeri yalnızca yasal bir zorunluluk değil, sevdiklerimize güvenle kavuşmanın en güçlü güvencesidir. Yola çıkmadan önce kemerinizi takın, güvenli yolculuğu ihmal etmeyin" dedi. - BİLECİK