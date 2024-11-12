Bilecik'te Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Bilecik'te Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Bilecik\'te Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Bilecik'in Çukurören Köyü'nde bir evin çatısında çıkan yangın, odalara sıçrayarak maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

12.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Bilecik'te dün gece bir evin çatısında başlayan yangın odalara sıçrarken, evde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Çukurören Köyü'nde Harun Sadıç'a ait 2 katlı evin çatısından çıkan alevleri gören köylüler durumu hemen 112'ye arayarak haber verdi. Yangın çatıdan evin odalarına sıçrarken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki eve sıçramadan söndürdü. Yangının bacadan çıktığı tahmin edilirken, evin çatısı ve odalar kullanılmaz büyük hasar gördü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika

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