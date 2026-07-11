Bilecik\'te Fabrikada Patlama: 1 İşçi Yaralandı

Bilecik'te bir granit fabrikasında varilin patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında, 1 işçi yaralandı.

Olay; 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Granitaş fabrikasında meydana geldi. İddialara göre; Ali B. (57) adlı çalışan işçi spiral makinesiyle varil kestiği esnada bir patlama yaşandı. Yaşanan patlamada Ali B. yaralandı. 2 eli ve sağ tarafından yanan işçi olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin vücudunda 1'inci dere yanıklar oluşken, Plastik Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı. - BİLECİK