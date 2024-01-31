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Bilecik'te firar eden ve 31 yıl cezası bulunan şahıs gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te firar eden ve 31 yıl cezası bulunan şahıs gizli bölmede yakalandı

Bilecik\'te firar eden ve 31 yıl cezası bulunan şahıs gizli bölmede yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2017 yılında Gölpazarı Açık Cezaevinden firar eden ve hakkında 12 UYAP aranma kaydı ile toplam 31 yıl cezası bulunan H. E. ikametgahının çatı kısmındaki gizli bölmede yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

31.01.2024 23:52  Güncelleme: 23:53
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Bilecik'te cezaevinden firar eden ve 31 yıl cezası bulunan şahıs gizli bölmede yakalandı

BİLECİK - Bilecik'te cezaevinden firar eden ve 31 yıl cezası bulunan şahıs ikametgahının çatı kısmındaki gizli bölmede yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2017 yılında Gölpazarı Açık Cezaevinden firar eden ve hakkında 12 UYAP aranma kaydı ile toplam 31 yıl cezası bulunan H. E. ikametgahının çatı kısmındaki gizli bölmede yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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