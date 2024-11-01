Bilecik\'te Fırında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'te dün gece bir fırında başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Necmiye Köyü'nden bir ekmek fırından çıkan dumanları gören köylüler durumu hemen 112'yi arayarak bilgi verdi. Olay yerine hemen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye yönlendirildi. Ekipler yangına anında müdahale etti. Alevler bitişikteki eve sıçramadan söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK