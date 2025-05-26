Bilecik'te Fırtına Ağaç Dallarını Kopardı, Bir Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Fırtına Ağaç Dallarını Kopardı, Bir Araç Hasar Gördü

26.05.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te meydana gelen kısa süreli fırtınada ağaç dalları koparak yola düştü, bir araç hasar görürken, fırtınadan son anda kurtulan Naciye Demir yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Bilecik'te yaşanan fırtınada üzerine ağaç dalı düşmesinden son anda kurtuldu

Kırılan ağaç dallarından bir araç hasar gördü

BİLECİK - Bilecik'te kısa süreli süren fırtına çatıları uçururken, ağaçları dallarından kopardı. Yaşanan fırtınada saniyelerle düşen koca ağaç dalından kurtulan Naciye Demir, "Ağaç birden düştü, benim üstüme de düşebilirdi" dedi.

Bilecik'te öğleden sonra kısa süreli fırtına sonrası 500 Evler ve Tepebaşı mevkileri, İl Halk Kütüphanesi önü, Dedeoğlu Caddesi ve Çadırvan bölgesinde çatıları uçururken, ağaçları dallarından koptu. Yaşanan fırtınada üzerine ağaç dalları düşen araçlar hasar gördü. Bir çok yol dev gibi ağaç dalların yola düşmesi nedeniyle kapanırken, belediye ekipleri seferber oldu. Dallarından kopan ağaçlar belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek, kapsamlı temizlik yapıldı.

"Benim üstüme de düşebilirdi"

İl Halk Kütüphanesi önünde yürüdüğü esnadan büyük bir sesle korktuğunu anlatan Naciye Demir, "Ben buradan geçerken büyük bir fırtına koptu. Ağaç birden düştü, benim üstüme de düşebilirdi. Çoluk çocuğun üstüne de düşebilirdi" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Bilecik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Fırtına Ağaç Dallarını Kopardı, Bir Araç Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:19:29. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Fırtına Ağaç Dallarını Kopardı, Bir Araç Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.