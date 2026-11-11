Bilecik'te fuhşa teşvikten 6 yıl 9 ay cezayla aranan şahısı JASAT yakaladı - Son Dakika
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Bilecik'te fuhşa teşvikten 6 yıl 9 ay cezayla aranan şahısı JASAT yakaladı

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Bilecik\'te fuhşa teşvikten 6 yıl 9 ay cezayla aranan şahısı JASAT yakaladı
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Bilecik'te fuhşa teşvik suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, JASAT ekiplerinin kimlik sorgusunda yakalandı. Bilecik merkezde gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te fuhşa teşvik suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü takipli çalışma kapsamında, Aykut S. (33) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı doğrultusunda 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek' veya 'Yer temin etmek' suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Bilecik merkezde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBilecikAdliyeGüncelJASATSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te fuhşa teşvikten 6 yıl 9 ay cezayla aranan şahısı JASAT yakaladı - Son Dakika
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