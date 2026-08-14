Bilecik\'te Gençlere Zorbalık Eğitimi

Bilecik'te gençlere akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Gençlik Merkezi'nde eğitim gören 60 öğrenci ile bir araya gelindi. Eğitimde öğrencilere akran zorbalığının önlenmesi, genel güvenlik, 112 Acil Çağrı Hattı ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi verildi. Öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmeleri ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri amaçlandı.