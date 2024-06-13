Bilecik'te Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Göksu nehri kenarında başlayan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın, gece 22:30 sularında Camicedit Mahallesi Göksu mevkii Göksu Nehri kenarında başladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, etkin ve koordineli bir şekilde çalışarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, nehirden zarar vermeden ve ekili alanlara sıçramadan söndürüldü.

13.06.2024 09:41
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Göksu nehri kenarında başlayan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, gece 22: 30 sularında Camicedit Mahallesi Göksu mevkii Göksu Nehri kenarında başladı. İhbar üzerine harekete geçen Osmaneli Orman İşletme Şefliği orman yangın söndürme ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, etkin ve koordineli bir şekilde çalışarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Nehir kenarında bulunan kavak ağaçlarının bir kısmı yanarken cevrede bulunan meyve ağaçlarına sıçramadan müdahale edilen yangın, ekili alanlara da zarar vermeden söndürüldü.

Çıkan yangına, Orman İşletme Şefliğine ait 1 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 4 personel ve Osmaneli Belediyesine ait bir itfaiye2 personel müdahale etti. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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