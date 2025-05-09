Bilecik\'te Hastaneye Giderken Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bilecik'te hastanede yatan eşini ziyarete gitmek için hazırlanan yaşlı adam banyoda hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde ikamet eden Nazmi Soluk (76), hastanede yatan eşini ziyarete gitmek için hazırlandığı sırada lavaboya girdi. Bir daha ses gelmeyince evde bulunan bakıcısı hemen kapıyı açtı. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nazmi Soluk'un hastanede yatan eşini görmek için hazırlık yaptığı, ancak kalbine yenik düştüğü öğrenildi. - BİLECİK