Bilecik'te kurulan hayvan pazarından kaçan büyükbaş havanlar gezintiye çıktı.

Bilecik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi Osmangazi Mahallesi girişinde kurulan kurban satış alanında hazırlık çalışmaları tamamlandı. Arife günü öncesi hayvan pazarında yoğunluk yaşanırken, pazardan kaçan 5 büyükbaş havanlar sahibine zor anlar yaşattı. Hayvanlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, daha sonradan hayvanların yakalandığı öğrenildi. - BİLECİK