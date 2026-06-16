Bilecik'te Hıdırellez Şenliği Güvenlik Altında - Son Dakika
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Bilecik'te Hıdırellez Şenliği Güvenlik Altında

Bilecik\'te Hıdırellez Şenliği Güvenlik Altında
16.06.2026 09:38
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Bilecik'te Hıdırellez Şenliği'nde 5 bin kişi güvenlik önlemleri altında bir araya geldi.

Bilecik'te Hıdırellez şenliğinde 5 bin vatandaşın güvenliği için jandarma ekipleri görev aldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği, yoğun katılım ve geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'nın da katıldığı etkinlikte, vatandaşların huzur ve güvenliği için 3 asayiş timi ve 1 trafik jandarması timi olmak üzere toplam 14 personel görev yaptı. Yaklaşık 5 bin vatandaşın katıldığı şenlikte jandarma ekipleri tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Öte yandan, alınan güvenlik tedbirleri ve yürütülen bilgilendirme çalışmaları sayesinde Hıdırellez Şenliği herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Hıdırellez Şenliği Güvenlik Altında - Son Dakika

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